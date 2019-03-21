Суд призупинив справу про арешт активів Газпрому у Британії
Конфіскацію активів Газпрому призупинили на час розгляду апеляційного слухання у суді шведського округу Свеа, у якому Газпром намагається оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу.
"Газпром продовжить захищати свої права", - повідомив Газпром у повідомленні російським ЗМІ, інформує "Громадське".
Зазначимо, що Газпром подав апеляцію до апеляційного суду шведського округу Свеа наприкінці березня 2018 року. У Нафтогазі заявляли, що розгляд апеляції в цьому суді не скасовує рішення Стокгольмського арбітражу на території інших держав світу, окрім Швеції.
Слухання апеляції та рішення за цією справою у Нафтогазі очікують не раніше 2020 року.
Після цього Нафтогазу вдалось домогтися замороження активів Газпрому у низці юрисдикцій та виграти судові позови проти Газпрому щодо розголошення місцезнаходження його активів, які українська компанія може конфіскувати.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.
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