Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд призупинив справу про арешт активів Газпрому у Британії

Газпром подав апеляцію до апеляційного суду шведського округу Свеа
Високий суд Англії та Уельсу призупинив процес щодо арешту активів Газпрому на території Великої Британії на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
Суд призупинив справу про арешт активів Газпрому у Британії Фото: ТАСС

Конфіскацію активів Газпрому призупинили на час розгляду апеляційного слухання у суді шведського округу Свеа, у якому Газпром намагається оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу.

"Газпром продовжить захищати свої права", - повідомив Газпром у повідомленні російським ЗМІ, інформує "Громадське".

Зазначимо, що Газпром подав апеляцію до апеляційного суду шведського округу Свеа наприкінці березня 2018 року. У Нафтогазі заявляли, що розгляд апеляції в цьому суді не скасовує рішення Стокгольмського арбітражу на території інших держав світу, окрім Швеції.

Слухання апеляції та рішення за цією справою у Нафтогазі очікують не раніше 2020 року.

Після цього Нафтогазу вдалось домогтися замороження активів Газпрому у низці юрисдикцій та виграти судові позови проти Газпрому щодо розголошення місцезнаходження його активів, які українська компанія може конфіскувати.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2019 17:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.