Суд призупинив справу про арешт активів Газпрому у Британії

Високий суд Англії та Уельсу призупинив процес щодо арешту активів Газпрому на території Великої Британії на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Конфіскацію активів Газпрому призупинили на час розгляду апеляційного слухання у суді шведського округу Свеа, у якому Газпром намагається оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу.

"Газпром продовжить захищати свої права", - повідомив Газпром у повідомленні російським ЗМІ, інформує "Громадське".

Зазначимо, що Газпром подав апеляцію до апеляційного суду шведського округу Свеа наприкінці березня 2018 року. У Нафтогазі заявляли, що розгляд апеляції в цьому суді не скасовує рішення Стокгольмського арбітражу на території інших держав світу, окрім Швеції.

Слухання апеляції та рішення за цією справою у Нафтогазі очікують не раніше 2020 року.

Після цього Нафтогазу вдалось домогтися замороження активів Газпрому у низці юрисдикцій та виграти судові позови проти Газпрому щодо розголошення місцезнаходження його активів, які українська компанія може конфіскувати.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.