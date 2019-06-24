Суд розблокував конкурс на главу Державної митної служби

"Перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок - НАДС має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури"

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду 24 червня розглянула апеляційну скаргу, подану Кабінетом міністрів у справі №640/6674/19, та постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Підставою такого рішення стало недоведення позивачами наявності підстав для його призупинення, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок - НАДС має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, до третього, заключного етапу конкурсу на керівника Державної митної служби пройшли три кандидати - проректор із навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов та керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

За результатами останнього етапу відбору конкурсна комісія визначить кандидата, якого рекомендуватиме уряду для призначення на посаду керівника ДМС.

Після прийняття рішення про відновлення конкурсу відповідні процедури мають бути проведені з урахуванням граничного терміну. Відповідно до ч.5 ст. 23 Закону "Про державну службу" результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня отримання інформації про проведення конкурсу.

Станом на 17 квітня, коли була прийнята ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва про призупинення конкурсу на керівника ДМС, пройшло 28 днів із дати оголошення конкурсу, зазначили у Мінфіні.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.