ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У прикордонників новий голова, – указ президента
Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення
Сергій Дейнеко
Відповідний указ від 13 червня з’явився на сайті президента у п’ятницю, повідомляє УП.
"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться документі.
Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.
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