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У прикордонників новий голова, – указ президента

Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення
Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.
У прикордонників новий голова, – указ президента Сергій Дейнеко

Відповідний указ від 13 червня з’явився на сайті президента у п’ятницю, повідомляє УП.

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться документі.

Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.

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14 06 2019 17:15
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