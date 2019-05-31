Зеленський звільнив генерала армії Цигикала Відповідні укази від 31 травня розміщено на офіційному сайті

Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.

Петро Цигикал. Фото: mvs.gov.ua

Відповідні укази від 31 травня розміщено на офіційному сайті глави держави, повідомляє "Українська правда". "Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади Голови Державної прикордонної служби України", – йдеться в одному документі. "Звільнити генерала армії України Цигикала Петра Олександровича з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу", – зазначено в другому указі. Причина звільнення не вказана. Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року. Отримав звання генерала армії України 2 травня 2019 року. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

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