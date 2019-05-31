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Зеленський звільнив генерала армії Цигикала

Відповідні укази від 31 травня розміщено на офіційному сайті
Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.
Зеленський звільнив генерала армії Цигикала Петро Цигикал. Фото: mvs.gov.ua

Відповідні укази від 31 травня розміщено на офіційному сайті глави держави, повідомляє "Українська правда".

"Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади Голови Державної прикордонної служби України", – йдеться в одному документі.

"Звільнити генерала армії України Цигикала Петра Олександровича з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу", – зазначено в другому указі. Причина звільнення не вказана.

Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.

Отримав звання генерала армії України 2 травня 2019 року.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

 
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31 05 2019 17:17
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