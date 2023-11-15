Суд ще одного штату США дозволив Трампу брати участь у виборах

Суддя наголошує, що рішення про заборону Трампу балотуватися повинен приймати Конгрес.

Суд штату Мічиган вирішив не забороняти колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у виборах, попри розслідування його ролі у заворушеннях у 2021 році. Суддя Джеймс Редфорд постановив, що Трамп залишиться в бюлетені для голосування на праймеріз Республіканської партії, переможець якого буде кандидатом на виборах президента у листопаді 2024 року.

Про це повідомляє The Hill.

Редфорд відхилив аргументи активістів, які стверджували, що роль Трампа у заворушеннях 6 січня 2021 року позбавляє його права обіймати посаду президента.

Подібні позови з'явилися в Колорадо і Міннесоті. Минулого тижня суд штату Міннесота відхилив позов, аргументувавши це тим, що праймеріз є внутрішньопартійними виборами, які не передбачають включення кандидата до загального виборчого бюлетеня або до списку кандидатів на посаду президента США.

Очікується, що в середу, 15 листопада, будуть заслухані кінцеві аргументи у справі у штаті Колорадо, а суддя винесе рішення до п'ятниці, 17 листопада.

У Мічигані Редфорд заявив, що оскільки Трамп дотримувався закону штату, беручи участь у первинному голосуванні, його кандидатура не може бути знята.

На думку судді, питання про заборону Трампу брати участь у виборах повинен вирішувати Конгрес.

Конгрес має повноваження вирішити, чи може кандидат бути дискваліфікований відповідно до розділу 3 14-ї поправки до Конституції США, яка наголошує, що жодна особа, яка брала участь у повстанні або бунті проти уряду, не може балотуватися на держпосаду.

За словами Редфорда, рішення про те, чи вважається та чи інша подія "бунтом або повстанням, а також участь тієї чи іншої особи у ній”, краще залишити Конгресу, а не "одному судді". Він наголосив, що один суддя не може "представляти інтереси кожного громадянина країни" так, як це роблять Палата представників і Сенат.

За даними ЗМІ, група активістів, яка подала позови, збирається негайно подати апеляцію на це рішення.

Ініціатори позовів намагаються не допустити Трампа до виборів, вказуючи на те, що він підбурював своїх прихильників до нападу на Білий дім у січні 2021 року, намагаючись скасувати перемогу Байдена.

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