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Суд скасував розшук і заочний арешт Шарія і відмовився ініціювати екстрадицію

Справу направлено на додаткове розслідування в прокуратуру
Шевченківський районний суд Києва відмовився ініціювати екстрадицію, скасував розшук і заочний арешт відеоблогера Анатолія Шарія і повернув його справу на додаткове розслідування в прокуратуру.
Суд скасував розшук і заочний арешт Шарія і відмовився ініціювати екстрадицію Фото: facebook/anatolijsharij

В квітні суд розглянув справу, відкриту проти Шарія за фактом застосування ним вогнепальної зброї під час конфлікту з відвідувачем у ресторані "MacDonalds" у Києві в травні 2011 року, повідомляють "Українськi Новини" з посиланням на матеріали суду.

Шарію було висунуто звинувачення в грубому порушенні громадського порядку з мотивів відвертої неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу).

Вказана кримінальна справа надійшла до суду 13 липня 2011 року, але в лютому 2012 року її призупинили в зв'язку з оголошенням Шарія в розшук. Окрім того, в 2012 році суд заочно застосував до нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У липні 2013 року Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий Україні відповідно до Женевської конвенції 1951 року і Директиви Євросоюзу.

Крім того, з 27 лютого 2014 року Інтерпол припинив міжнародний розшук Шарія.

У травні 2014 року стало відомо, що він також отримав статус політичного біженця в Литві.

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16 04 2019 11:09
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