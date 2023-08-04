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Суд США відпустив Трампа

04 серпня 2023, 10:01
Суд США відпустив Трампа
Фото: Great again
Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях щодо його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року, але суд вирішив не брати його під варту.

Про це пише CNN.

Суд прийняв рішення відпустити Дональда Трампа так, як прокурори не домагаються взяття експрезидента під варту до початку судового процесу. 

Запобіжний захід забороняє Трампу розголошувати факти у справі. 

Крім того, Трамп має з'являтися у суді для надання свідчень після виклику. 

Наступне слухання у справі призначене на 28 серпня, це через 5 днів після перших республіканських президентських праймеріз.

Наразі Трампу висувають чотири пункти звинувачень:

  • змова з метою введення в оману Сполучених Штатів;

  • змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню;

  • перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню;

  • змова з метою порушення прав.

Нагадаємо, що на початку серпня Трампу висунули звинувачення у спробі сфальсифікувати вибори.
судТрамп

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