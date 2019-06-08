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Суд у Рівненській області розгляне подання у справі про відпочинок голови НАБУ

На попереднє призначене засідання Ситник не прийшов
Сьогодні Сарненський суд Рівненської області розгляне подання у справі про відпочинок директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з сім'єю на одній із мисливських баз, за який він "забув заплатити".
Суд у Рівненській області розгляне подання у справі про відпочинок голови НАБУ Фото: 24tv.ua

Ідеться про суми "100 000 грн за раз", як уточнила вона в коментарях до запису, повідомляє LB.ua.

У ГПУ уточнили, що Ситник обов'язково повинен бути присутнім у Солом'янському райсуді Києва для забезпечення участі в справі про "подарунки". За клопотанням адвоката справу слухатимуть у режимі відеоконференції.

Якщо підтвердиться, що директор НАБУ не платив за сімейний відпочинок у мисливських угіддях Рівненської області, в МВС надійде протокол про корупцію.

Нагадаємо, нещодавно Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.

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