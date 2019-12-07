ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Адмінпротокол у справі голови НАБУ Ситника передано до суду
Ідеться про незадекларований відпочинок на мисливській базі в Рівненській області
Фото: з вільних джерел
"Сьогодні директор НАБУ А. Ситник укотре не прийшов на виклик до Нацполіції у справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядженні до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати протокол про корупцію на трасі під Полтавою. Отже, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду", - повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
Інших подробиць Сарган не вказала.
Нагадаємо, що під час візиту в Нацполіцію Ситник зможе підтвердити або спростувати ці факти.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 07 2019 19:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch Всі ці факти зафіксовані на сторінках медіа-ресурсів політсил - їх офіційних сайтах та в соціальних мережах