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Адмінпротокол у справі голови НАБУ Ситника передано до суду

Ідеться про незадекларований відпочинок на мисливській базі в Рівненській області
Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.
Адмінпротокол у справі голови НАБУ Ситника передано до суду Фото: з вільних джерел

"Сьогодні директор НАБУ А. Ситник укотре не прийшов на виклик до Нацполіції у справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядженні до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати протокол про корупцію на трасі під Полтавою. Отже, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду", - повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Інших подробиць Сарган не вказала.

Нагадаємо, що під час візиту в Нацполіцію Ситник зможе підтвердити або спростувати ці факти.

 

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12 07 2019 19:23
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