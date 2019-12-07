Адмінпротокол у справі голови НАБУ Ситника передано до суду Ідеться про незадекларований відпочинок на мисливській базі в Рівненській області

Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.

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"Сьогодні директор НАБУ А. Ситник укотре не прийшов на виклик до Нацполіції у справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядженні до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати протокол про корупцію на трасі під Полтавою. Отже, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду", - повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. Інших подробиць Сарган не вказала. Нагадаємо, що під час візиту в Нацполіцію Ситник зможе підтвердити або спростувати ці факти.

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