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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд у Росії відмовив політв’язню Кольченку у достроковому звільненні

Він також просив суд врахувати, що з моменту його затримання числиться на контролі у медичних працівників СІЗО і ІК-6 в зв'язку з дефіцитом маси тіла
Суд міста Копейськ Челябінської області відмовив українському політв'язню Олександру Кольченко у достроковому звільненні після того, як він подав клопотання про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії.
Суд у Росії відмовив політв’язню Кольченку у достроковому звільненні Фото:з відкритих джерел

Виїзний суд відбувся в колонії №6 в Копейську 31 липня, повідомляє "Громадське".

"Хотів би ще раз підкреслити, що моя мати вже досягла пенсійного віку, не працює і не має можливості мене утримувати. Крім того, в силу віку, вона дуже потребує моєї моральної, фізичної та - що важливо - матеріальної допомоги. Я молодий і працездатний. Я хочу і можу і продовжувати подальше навчання і працювати. Я не боюся фізичного праці. Замість того, щоб жити за рахунок платників податків, я міг би себе утримувати", - наголосив політв’язень.

Він також просив суд врахувати, що з моменту його затримання числиться на контролі у медичних працівників СІЗО і ІК-6 в зв'язку з дефіцитом маси тіла.

"Усунути цю патологію в умовах колонії при відсутності додаткового білкового харчування неможливо. Таким чином, ця проблема може перерости в хронічне захворювання і мати незворотні наслідки", - додав Кольченко.

Кольченко назвав примусові роботи "одним з можливих кроків до адаптації в суспільстві", а також заявив, що його подальше перебування в ув'язненні заважає йому продовжувати навчання в Таврійському національному університеті.

Свою відмову суд мотивував тим, що мають місце порушення режиму в колонії і з боку Кольченко та стягнення на його адресу.

Російський правозахисник Микола Щур назвав відмову суду виключно політичним рішенням. Правозахисники подали апеляцію в Челябінський обласний суд. Розгляд апеляції має відбутися протягом місяця. Але перспектив правозахисник не бачить. У коментарі "Громадському" Микола Щур також зазначив, що "поки немає можливості зачепитися за щось у формулюванні відмови суду, щоб звернутися до ЄСПЛ".

Нагадаємо, що українського політв'язня Олександра Кольченка в колонії в Копейську 29 січня 2019 року відвідав адвокат Уральської правозахисної групи. "Ніяких змін з часу попередньої зустрічі: відвідує спортивний зал, бібліотеку, отримує дієтхарчування у вигляді ложки сиру, шматочка масла і яйця пару раз в тиждень. Дуже переживає через те, що ніяк не може отримати книги, які надсилають йому друзі - вони йдуть назад адресатам без пояснень з боку колонії", - повідомляє правозахисниця Тетяна Щур.

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