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Суд у Ростові погодився викликати швидку політв'язню Грибу

Суддя спершу зачитав довідку з СІЗО, у якій зазначений задовільний стан здоров'я політв'язня
Український політв'язень Павло Гриб заявив про погане самопочуття на засіданні в російському Ростові 1 лютого. Суд погодився викликати швидку допомогу.
Суд у Ростові погодився викликати швидку політв Фото:Укрінформ

"Я прошу вас бути гуманними і відкласти засідання хоча б то на два дні, до наступного тижня", - сказав Гриб, тримаючись рукою за живіт, інформує Hromadske.

Суддя спершу зачитав довідку з СІЗО, у якій зазначений задовільний стан здоров'я політв'язня - "підстав для надання невідкладної допомоги та звільнення з-під варти немає". Утім все ж погодився викликати швидку.

На засіданні Гриб також розповів, що його на тижні вивозили до Обласного клінічного діагностичного центру, у якому порадили додатковий огляд спеціалістами. Гриб вказав, що його турбує біль в животі та голові.

Адвокатка Гриба, Марина Дубровіна, на засіданні оголосила медичний висновок професора Василя Притули. У ньому йшлося про різке прогресування захворювання та необхідність операції в спеціалізованому хірургічному закладі Москви або Берліна.

"У медичних документах ні одна скарга не зафіксована, хоча в Гриба вже зафіксовані серйозні зміни (у стані здоров'я - ред.)", - сказала Дубровіна.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі.  Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.

 
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01 02 2019 14:33
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