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Суд у Румунії анулював результати першого туру виборів у президенти

06 грудня 2024, 16:32
Суд у Румунії анулював результати першого туру виборів у президенти
Фото: з відкритих джерел
Скоро буде призначена нова дата для повторного проведення першого туру.

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні, через кілька днів після звинувачень у тому, що кремль проводив скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

Про це повідомляє агенція АР.

Сьогодні, 6 грудня, рішення Конституційного суду є остаточним, і було прийнято після того, як у середу президент Клаус Йоханніс розсекретив дані розвідки, які стверджували, що рф провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску. 

Георгеску був великим аутсайдером, який задекларував нульові витрати на кампанію, 24 листопада здобув перемогу. У другому турі, який мав пройти в неділю він зустрівся б з реформісткою Єленою Ласконі з партії "Союз "Рятуйте Румунію".

Наразі буде призначена нова дата для повторного проведення першого туру. 

Було отримано дані від Румунської розвідувальної служби, Служби зовнішньої розвідки, Служби спеціальних телекомунікацій і Міністерства внутрішніх справ. 

В світлі оприлюднення розвідувальних даних Конституційний суд Румунії отримав численні юридичні скарги із закликом анулювати результати першого туру голосування, але поки що незрозуміло, на яких підставах він прийняв таке рішення. Минулого тижня цей же суд призначив перерахунок голосів у першому турі. 

25 листопада у Румунії підрахували 99,9% голосів виборців на президентських виборах - у другий тур тоді пройшли Калін Георгеску і Єлена Ласконі. Маловідомий досі політик Георгеску отримав 23%. Він критикує НАТО, членом якого є Румунія. Ласконі заявляв, що альянс не захистить жодного зі своїх членів, якщо на них нападе москва.

Днями ми також писали, що США попередили Румунію про наслідки відмови від прозахідного курсу.

 

вибориРумуніясуд

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