Суд у США прискорить розгляд відмови Маска від придбання Twitter Рішення знаменує першу перемогу Twitter у справі, в якій багато юридичних експертів вважають, що Маск буде аутсайдером

Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд розгляд через відмову Ілона Маска від купівлі Twitter за 44 млрд доларів - він пройде у жовтні та триватиме п'ять днів.

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Про це пише Bloomberg. Зазначається, що Канцлерський суд американського штату Делавер пішов назустріч Twitter, схваливши її прохання прискорити розгляд за позовом до Маска. За рішенням судді Кетлін МакКормік, розгляд за позовом Twitter у зв'язку з відмовою мільярдера від купівлі соцмережі пройде у жовтні - протягом п'яти днів. Twitter просив виділити на розгляд чотири дні у вересні. Маск же просив про розгляд протягом 2 тижнів у лютому. МакКормік дійшла висновку, що тривала "невизначеність" щодо долі угоди завдає шкоди Twitter. "Рішення знаменує першу перемогу Twitter у справі, в якій багато юридичних експертів вважають, що Маск буде аутсайдером", - пише агентство. Суддя заявила, що, вимагаючи проведення розгляду у лютому 2023 року, адвокати мільярдера "недооцінюють здатність суду швидко розглядати" складні юридичні суперечки у справах великих угод, додає Bloomberg. Акції Twitter підскочили на 5,4% після рішення суду. Нагадаємо: Twitter подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соціальної медіа-компанії за 44 мільярди доларів. Bloomberg анонсував, що Twitter подасть до суду на Маска за відмову від покупки соцмережі. 9 липня стало відомо, що Ілон Маск розриває угоду на 44 млрд доларів на купівлю Twitter. Маск стверджує, що має право вийти з угоди, оскільки Twitter не надав йому достатньо інформації про бізнес компанії. Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.

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