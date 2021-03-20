Суд у США засудив росіянина Медведєва до 10 років в'язниці за кіберзлочини
Згідно з матеріалами звинувачення, росіянин, відомий як Stells, Segmed і Serjbear, у листопаді 2010 року заснував Infraud Organization разом із українцем Святославом Бондаренком, відомим як Obnon, Rector Helkern.
"Від Infraud Organization постраждали мільйони людей у всіх 50 штатах США. Її діяльність призвела до фінансових втрат у $568 млн", - вказано у прес-релізі Мін'юсту.
Іншого фігуранта справи, громадянина Північної Македонії Марко Леопарда, суд засудив до п'яти років тюремного ув'язнення.
Infraud Organization займалася покупкою та продажем незаконно отриманих даних: наприклад, інформацією про банківські картки, документи. Також вона здійснювала торгівлю шкідливими комп'ютерними програмами.
У червні 2020 року Медведєв визнав себе винним. Діяльність його компанії правоохоронні органи США припинили в лютому 2018 року.
Окрім Бондаренка, у справі проходить українець Олексій Клименко, відомий як Grandhost.
Вироки фігурантам суд виносить у різні дні.
Читайте також: США готують кібератаки проти Росії – NYT
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит