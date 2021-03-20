Суд у США засудив росіянина Медведєва до 10 років в'язниці за кіберзлочини

Суд в американському штаті Невада засудив громадянина РФ Сергія Медведєва до десяти років в'язниці за кіберзлочини, повідомив Мін'юст США.

Згідно з матеріалами звинувачення, росіянин, відомий як Stells, Segmed і Serjbear, у листопаді 2010 року заснував Infraud Organization разом із українцем Святославом Бондаренком, відомим як Obnon, Rector Helkern.

"Від Infraud Organization постраждали мільйони людей у всіх 50 штатах США. Її діяльність призвела до фінансових втрат у $568 млн", - вказано у прес-релізі Мін'юсту.

Іншого фігуранта справи, громадянина Північної Македонії Марко Леопарда, суд засудив до п'яти років тюремного ув'язнення.

Infraud Organization займалася покупкою та продажем незаконно отриманих даних: наприклад, інформацією про банківські картки, документи. Також вона здійснювала торгівлю шкідливими комп'ютерними програмами.

У червні 2020 року Медведєв визнав себе винним. Діяльність його компанії правоохоронні органи США припинили в лютому 2018 року.

Окрім Бондаренка, у справі проходить українець Олексій Клименко, відомий як Grandhost.

Вироки фігурантам суд виносить у різні дні.

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