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Суд у Венесуелі оштрафував TikTok на $10 млн

01 січня 2025, 12:15
Суд у Венесуелі оштрафував TikTok на $10 млн
Фото: з вільних джерел
Причина штрафу – соцмережа не вжила заходів щодо запобігання смертельним вірусним челенджам.
Верховний суд Венесуели оштрафував соцмережу TikTok на 10 мільйонів доларів те, що та не вжила заходів для запобігання вірусним челенджам, які, ймовірно, нещодавно призвели до смерті трьох дітей.
 
Про це повідомляє Associated Press.
 
У суді зазначили, що TikTok діяв недбало, і дали йому вісім днів на сплату штрафу. Також соцмережу зобов’язали відкрити офіс у Венесуелі, який би контролював контент на відповідність місцевому законодавству.
Суддя не пояснив, як Венесуела змусить TikTok, материнська компанія якого розташована в Китаї, сплатити штраф.
 
Раніше Венесуела заблокувала десятки веб-сайтів за недотримання правил, встановлених її комісією з телекомунікацій.
 
Влада країни звинуватила TikTok у смерті трьох дітей віком 12, 13 і 14 років. Зазначали, що вони брали участь у небезпечних челенджах із соцмережі, які, за словами президента Ніколаса Мадуро, включали в себе вживання, вдихання і розповсюдження хімічних речовин.

 

Венесуеласоцмережівійна в Україні

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