Суд удруге відмовив у арешті майна експрезидента Ющенка

Печерський суд Києва двічі відмовив слідчому Генеральної прокуратури в клопотанні про арешт майна колишнього президента Віктора Ющенка.

Зазначається, що суд відмовляв слідчому 9 липня (суддя Підпалий), а потім ще 25 липня (суддя Писанець), повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на рішення суду.

24 травня Ющенко було складено письмове повідомлення про підозру в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем. 28 травня постановою прокурора матеріали були виділені в окреме провадження. 4 червня колишньому президенту повідомлено про підозру за ч.1 ст.191 КК.

Ідеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір'я" за попередньою змовою групою осіб з прем'єр-міністром, міністром охорони навколишнього середовища і главою НАК "Надра України". Вартість майна оцінюється на 540 млн гривень.

Повідомляється, що суд не отримав жодних документів на підтвердження цього. Водночас, у договорах ТОВ "Медінвесттрейд" і НАК "Надра України" вказано вартість 93 млн і 91,7 млн гривень.

Слідчий просив заарештувати майно Ющенка для забезпечення можливої конфіскації в майбутньому. Але суд не отримав даних про те, що експрезидент намагається відсторонити своє майно. Крім того, розпорядження Ющенка в 2007 році не скасовано, а договір між ТОВ "Медінвесттрейд" і "Надра України" незаконним в судовому порядку не визнавався.

Нагадаємо, що за словами Горбатюка, слідчий буде повторно звертатися до суду про арешт майна Ющенка.