ГПУ повторно звертатиметься до суду щодо арешту майна Ющенка

Генпрокуратура повторно звертатиметься до суду з клопотанням про арешт майна експрезидента Віктора Ющенка у справі щодо незаконного виведення резиденції "Межигір'я" з державної власності

За словами Горбатюка, слідчий буде повторно звертатися до суду про арешт майна Ющенка.

"В рішенні Печерського райсуду Києві від 9 липня, яким відмовлено у задоволенні клопотання Генпрокуратури про арешт нерухомості і земельних ділянок Ющенка, відсутня мотивувальна частина, тобто суддя не пояснив, чому саме відмовив у даному клопотанні ГПУ", - повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, йдеться в "Укрінформ".

Нещодавно Печерський суд відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна колишнього президента України Віктора Ющенка.

Захисник екс-президента вважає, що справа проти Ющенка і клопотання ГПУ про арешт його майна з’явилися під вибори і з метою піару.

Раніше Генеральна прокуратура звернулася до суду з проханням накласти арешт на все майно колишнього президента Віктора Ющенка, зокрема на його нерухомість.

Відповідне клопотання про арешт нерухомості та іншого майна уже подали до суду. Дата розгляду клопотання наразі не призначена.

Напередодні третій президент Віктор Ющенко стверджує, що слідчий, який повідомив йому про підозру у справі про розкрадання Межигір'я, має конфлікт реальний інтересів "вартістю" майже мільйон доларів.

Нагадаємо, що генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна.