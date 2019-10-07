Печерський суд не дозволив Генпрокуратурі арештувати майно Ющенка
"Ми вважаємо, що це, враховуючи, що незабаром вибори, хтось намагається зробити собі піар або приховати ті недоліки, відсутність результатів, які є в інших справах. Зрозуміло, що всі невдачі потрібно чимось перекривати, а постать Ющенка, вона якраз дозволяє сказати, що ми знайшли щось нове, ми рухаємось далі", - розповів адвокат Ющенка Віталій Наум, йдеться в "УП".
На його думку, ГПУ намагається "привернути увагу до одного, закривши очі на великі провалля в іншому".
Раніше Генеральна прокуратура звернулася до суду з проханням накласти арешт на все майно колишнього президента Віктора Ющенка, зокрема на його нерухомість.
Відповідне клопотання про арешт нерухомості та іншого майна уже подали до суду. Дата розгляду клопотання наразі не призначена.
Напередодні третій президент Віктор Ющенко стверджує, що слідчий, який повідомив йому про підозру у справі про розкрадання Межигір'я, має конфлікт реальний інтересів "вартістю" майже мільйон доларів.
Нагадаємо, що генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна.
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