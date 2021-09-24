CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховний суд Індії дозволив жінкам уже цьогоріч вступати до Національної академії оборони - попри прохання уряду відкласти це рішення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд в Індії дозволив жінкам вступати до елітної військової академії
Вже у листопаді Національна академія оборони Індії повинна допустити жінок до вступних іспитів на наступний навчальний рік
Фото: АА
Про це повідомляє CNN.
Як зазначається, у серпні Верховний суд Індії ухвалив рішення про те, що жінкам уперше буде дозволено складати вступні іспити до Національної академії оборони.
Цей елітний заклад готує курсантів для армії, флоту та авіації.
Тоді уряд Індії звернувся з проханням відтермінувати виконання судового рішення, щоб підготувати академію, зокрема облаштувати нові гуртожитки та розробити нову навчальну програму.
Однак, Верховний суд відмовився змінювати своє попереднє рішення.
Таким чином, указує CNN, вже у листопаді Національна академія оборони Індії повинна допустити жінок до вступних іспитів на наступний навчальний рік.
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