Таліби дозволять афганським жінкам вчитися в університетах, але з обмеженнями

Слава Аллаху, у нас багато жінок-вчителів. Ми не зіткнемося з будь-якими проблемами. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти та надати вчителів-жінок для студенток

Жінкам в Афганістані буде дозволено навчатися в університетах, але гендерна сегрегація (обмеження контактів з представниками протилежної статі) та ісламський дрес-код будуть обов'язковими.

Як передає Reuters, про це заявив новий міністр вищої освіти Талібану Абдул Баки Хаккані.

За словами міністра, уряд Талібану, призначений минулого тижня, "почне будувати країну на тому, що існує сьогодні", і не хоче відкочувати порядки на 20 років назад, коли рух востаннє перебував при владі.

Хаккані сказав, що студентки навчатимуться у жінок-викладачів всюди, де це можливо, а класи будуть залишатися розділеними відповідно до тлумачення руху ісламського шаріату.

"Слава Аллаху, у нас багато жінок-вчителів. Ми не зіткнемося з будь-якими проблемами. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти та надати вчителів-жінок для студенток", - сказав він на пресконференції в Кабулі.

Хаккані також сказав, що релігійне носіння хіджабу буде обов'язковим для всіх студенток, але не уточнив, означає це носіння головних хусток чи обов'язкове закриття обличчя.

Проблема освіти жінок була одним з центральних питань, що стоять перед талібами, які прагнуть переконати світ у тому, що вони змінилися після жорсткого фундаменталістського правління, яке вони встановили в 1990-х роках. Тоді жінкам значною мірою заборонили вчитися або працювати поза домом.

Чиновники Талібану заявили, що жінки зможуть вчитися і працювати відповідно до законів шаріату і місцевих культурних традицій, але будуть змушені дотримуватися суворих правил дрес-коду.

Як повідомлялося 15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в столицю Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію країни.

19 серпня нова влада проголосила створення Ісламського емірату Афганістан.