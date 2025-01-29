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ПОЛІТИКА

Суд Вашингтона заблокував наказ Трампа щодо призупинення фінансової допомоги

29 січня 2025, 08:31
Суд Вашингтона заблокував наказ Трампа щодо призупинення фінансової допомоги
Фото: yvu.com.ua
Демократи наполягають, що розподіл витрат є прерогативою Конгресу.

Федеральний суддя США тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа про заморожування фінансування програм з надання зовнішньої допомоги та видачі грантів.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що ініціатива Трампа призупинити федеральне фінансування, поки його адміністрація проводить перевірку на відповідність такої допомоги політики офіційного Вашингтона, могла завдати шкоди чинним програмам. Також це суперечило законодавчим нормам Штатів. 

Відповідний позов подала Національна рада некомерційних організацій. Там стверджували, що блокування фінансування є незаконним, і воно загрожує важливим соціальним і міжнародним ініціативам США.

У вівторок Федеральний суддя заблокував дане рішення адміністрації нового президента Штатів.

"План адміністрації Трампа занурив уряд США в паніку та розгубленість і створив передумови для конституційного конфлікту щодо контролю над грошима платників податків", - йдеться в публікації AP.

Також західне видання пише, що розпорядження окружного судді США Лорена Л. Аліхана надійшло "за кілька хвилин" до того, як мало набути чинності замороження фінансування.

Пауза у видачі грантів і кредитів мала розпочатися лише через день після того, як агентства були поінформовані про відповідне рішення.

Представники Демократичної партії США назвали рішення адміністрації Трампа "примхливим і незаконним". Вони стверджували, що президент не мав права в односторонньому порядку припинити витрачати гроші, виділені Конгресом.

Також зазначається, що генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс планувала звернутися до федерального суду Манхеттена з проханням заблокувати призупинення фінансування.

Представники адміністрації президента США заявили, що рішення про припинення надання позик і грантів - фінансової допомоги для місцевих органів влади, шкіл і некомерційних організацій по всій країні - було необхідним для забезпечення того, щоб витрати відповідали нещодавнім указам Трампа.

Також у Трампа зазначили, що рішення не зачепить програми, які надають пряму допомогу американцям. Йдеться про Medicare, Medicaid, Social Security, студентські позики та талони на харчування. Але у низці організацій вже висловили занепокоєння щодо ініціативи.

Призначений ще попереднім президентом США Джо Байденом суддя Аліхан, заявив, що федеральний уряд, схоже, наразі "насправді не знає повного обсягу програм, які будуть призупинені".

СШАДональд Трампгрантисудфінансова допомога

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