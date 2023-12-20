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Суд відхилив позов Абрамовича про зняття санкцій

20 грудня 2023, 13:06
Суд відхилив позов Абрамовича про зняття санкцій
Європейський суд відхилив позов російського олігарха Романа Абрамовича щодо скасування обмежувальних заходів ЄС, які на нього наклали через війну рф в Україні.

Про це повідомляє Європейська правда

Абрамович намагався оскаржити включення себе до санкційних списків та хотів отримати компенсацію у розмірі мільйона євро за шкоду, завдану його репутації. 

"Суд відхиляє позов пана Абрамовича і таким чином залишає чинними застосовані щодо нього обмеження. Рада ЄС не помилилася у своїх оцінках, приймаючи рішення про включення і збереження імені Абрамовича у списках, з огляду на його роль у Євраз Груп, і, зокрема, її батьківської компанії", повідомив суд ЗМІ.

Суд дійшов висновку, що включення олігарха у санкційні списки не було невиправданим і непропорційним порушенням його фундаментальних прав, зокрема права на повагу до приватного й родинного життя, свободу ведення підприємницької діяльності і свободу пересування. 

"Оскільки пан Абрамович не зміг довести, що включення і збереження його імені у списку суперечили закону, його вимога компенсації також відхилена", - додають в комюніке.

Крім того, Литва розслідує, як діти Абрамовича отримали литовські паспорти, а також чи допомагали вони батьку обходити санкції Євросоюзу.

 

абрамовичЄвросоюзсуд

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