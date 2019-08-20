Суд відклав розгляд апеляції на арешт Вишинського

Розгляд апеляції у справі головреда "РИА Новости-Украина" Вишинського, якого підозрюють у держзраді, перенесли через хворобу судді.

Розгляд апеляції на рішення про продовження тримання Вишинського під вартою до 19 вересня мав розпочатися об 11:00 в Апеляційному суді Києва. Сьогодні всі адвокати Вишинського були готові брати участь у судовому засіданні та прибули до суду. Однак через хворобу одного із суддів засідання перенесли. Дату наступного засідання мають повідомити на сайті суду, зазначає "Громадське".

Андрій Доманський - адвокат Кирила Вишинського - сказав, що "від хвороби ніхто не застрахований", тому з розумінням ставиться до перенесення судового засідання.

Нагадаємо, що головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді, залишили під вартою до 19 вересня.