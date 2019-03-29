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Суд відкрив провадження за позовом УПЦ МП щодо своєї назви

УПЦ МП просить скасувати наказ Мінкульту
Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви Московського патріархату до Міністерства культури через вимогу вказати у назві приналежність до Росії.
Суд відкрив провадження за позовом УПЦ МП щодо своєї назви Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП владика Софроній. Фото: religion.in.ua

УПЦ МП просить скасувати наказ Мінкульту щодо переліку релігійних організацій, які мають вказувати у назві свою причетність до Росії.

Про це суд повідомив 29 березня.

Справу розглянуть за правилами прощеного провадження без повідомлення учасників справи.

Наприкінці минулого року Верховна Рада зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви. Після ухвалення закону у залі парламенту побилися депутати від "Опоблоку" на "Народного фронту".

Нагадаємо, що до Православної церкви України перейшли 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

 

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29 03 2019 11:16
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