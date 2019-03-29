НОВИНИОкружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви Московського патріархату до Міністерства культури через вимогу вказати у назві приналежність до Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд відкрив провадження за позовом УПЦ МП щодо своєї назви
УПЦ МП просить скасувати наказ Мінкульту
Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП владика Софроній. Фото: religion.in.ua
УПЦ МП просить скасувати наказ Мінкульту щодо переліку релігійних організацій, які мають вказувати у назві свою причетність до Росії.
Про це суд повідомив 29 березня.
Справу розглянуть за правилами прощеного провадження без повідомлення учасників справи.
Наприкінці минулого року Верховна Рада зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви. Після ухвалення закону у залі парламенту побилися депутати від "Опоблоку" на "Народного фронту".
Нагадаємо, що до Православної церкви України перейшли 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.
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29 03 2019 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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