До ПЦУ перейшли вже 458 храмів і два кафедральні собори
Про це свідчать дані карти переходів до Помісної церкви з УПЦ МП, повідомляє "Укрінформ"
За даними карти, 8 березня до ПЦУ перейшло 3 парафії у Рівненській області — Свято-Георгіївська церква с. Русивель, Свято-Миколаївська церква с. Селець, Свято-Іоанно-Богословська церква с. Маща; дві парафії у Хмельницькій області — Свято-Воздвиженський храм с. Русанівці, Церква Успіння Пресвятої Богородиці с. Клинове; дві парафії у Волинській області — Свято-Михайлівська церква с. Холопичі, Свято-Михайлівська церква с. Мирне.
9 березня до Помісної церкви приєдналася Свято-Троїцька церква с. Повча у Рівненській області; храм Успіння Пресвятої Богородиці с. Стара Пісочна у Хмельницькій області; Покровська церква с. Калинівка у Житомирській області та релігійна громада села Мовчанів у Волинській області.
Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до Православної церкви України набув чинності 31 січня. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.
Автокефальну помісну Православну церкву України було створено 15 грудня за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
Нагадаємо, що отримання Томосу про автокефалію цьогоріч внесуть у підручники з історії.
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