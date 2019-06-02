Суд відмовив Симоненку у позові проти ЦВК

Шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив у позові лідеру Комуністичної партії Петру Симоненку до Центральної виборчої комісії через відмову реєструвати його кандидатом у президенти.

Симоненко хотів скасувати постанову ЦВК від 2 лютого про відмову в реєстрації його кандидатом на виборах президента від КПУ. Також він хотів, щоб ЦВК повторно розглянула документи й зареєструвала його кандидатом. Утім суд відмовив йому, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 2 лютого одноголосно відмовила лідеру Комуністичної партії Петру Симоненку, який просив зареєструвати його кандидатом у президенти.

Також, Міністерство юстиції вже четвертий рік намагається через суди заборонити діяльність Комуністичної партії. У грудні 2015 року суд задовольнив позов Мін'юсту та заборонив діяльність КПУ. Партія подала апеляцію, але її розгляд зупинили до вирішення Конституційним судом питання про конституційність заборони комуністичної символіки.