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Суд відмовив Симоненку у позові проти ЦВК

Симоненко хотів скасувати постанову ЦВК від 2 лютого
Шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив у позові лідеру Комуністичної партії Петру Симоненку до Центральної виборчої комісії через відмову реєструвати його кандидатом у президенти.
Суд відмовив Симоненку у позові проти ЦВК Петро Симоненко. print screen

Симоненко хотів скасувати постанову ЦВК від 2 лютого про відмову в реєстрації його кандидатом на виборах президента від КПУ. Також він хотів, щоб ЦВК повторно розглянула документи й зареєструвала його кандидатом. Утім суд відмовив йому, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 2 лютого одноголосно відмовила лідеру Комуністичної партії Петру Симоненку, який просив зареєструвати його кандидатом у президенти.

Також, Міністерство юстиції вже четвертий рік намагається через суди заборонити діяльність Комуністичної партії. У грудні 2015 року суд задовольнив позов Мін'юсту та заборонив діяльність КПУ. Партія подала апеляцію, але її розгляд зупинили до вирішення Конституційним судом питання про конституційність заборони комуністичної символіки.

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06 02 2019 19:19
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