Суд відмовився продовжити відсторонення Мангера від посади
Сторона обвинувачення просила продовжити відсторонення Мангера на 2 місяці, наголошуючи на ризиках тиску на потенційних свідків та необхідності проведення допитів та експертиз, повідомляє Hromadske.
Натомість сторона захисту заперечувала, аби суд продовжив вісторонення від посади. Захист наголошував, посада Мангера не передбачає впливу на депутатів, він лише координує проведення нарад. Також вони зазначили, що не можна продовжувати те, що вже завершувалось (попередній термін відсторонення закінчився 6-го квітня).
Адвокати додали до матеріалів заяву депутатів обласної ради з вимогою повернути Мангера на посаду. Та наголосили, що прокурори мали місяць на допит Мангера.
Сам Мангер підтримав своїх захисників та наголосив на тому, що не має можливості впливати на депутатів, а свідчення інших підозрюваних Торбіна та Павловського - суперечливі.
Прокуратура може оскражити рішення суду.
Зазначимо, що на засіданні Мангер відмовився коментувати звільнення голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та свого заступника Євгена Рищука.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.
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