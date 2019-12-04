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Голова Херсонської облради повернувся на роботу

"Мангер перебував на лікарняному. Оскільки вчора його виписали з лікарні, то, відповідно, сьогодні він перебуває на робочому місці"
Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.
Голова Херсонської облради повернувся на роботу Фото:Владислав Мангер

"Так, це правда. Мангер перебував на лікарняному. Оскільки вчора його виписали з лікарні, то, відповідно, сьогодні він перебуває на робочому місці", - зазначив Ільченко, повідомляє "Укрінформ".

За словами адвоката, наступне судове засідання у справі Гандзюк призначене на понеділок, на 9-ту годину. "Ми повідомили вчора суд про його (Мангера – ред.) виписку з лікарні, і сьогодні нам повідомили, що засідання призначене на понеділок", - відзначив адвокат.

Нагадаємо, що 3 квітня Шевченківський суд Києві зобов'язав Мангера вдягнути електронний браслет та здати електронні паспорти.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

 

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12 04 2019 15:52
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