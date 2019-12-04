Голова Херсонської облради повернувся на роботу

"Мангер перебував на лікарняному. Оскільки вчора його виписали з лікарні, то, відповідно, сьогодні він перебуває на робочому місці"

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.

"Так, це правда. Мангер перебував на лікарняному. Оскільки вчора його виписали з лікарні, то, відповідно, сьогодні він перебуває на робочому місці", - зазначив Ільченко, повідомляє "Укрінформ".

За словами адвоката, наступне судове засідання у справі Гандзюк призначене на понеділок, на 9-ту годину. "Ми повідомили вчора суд про його (Мангера – ред.) виписку з лікарні, і сьогодні нам повідомили, що засідання призначене на понеділок", - відзначив адвокат.