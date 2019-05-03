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Суд відправив під домашній арешт кума Продана

Завдяки легалізації незаконно отриманих коштів, автопарк Продана поповнився трьома автомобілями - один Mercedes-benz GLE і два Toyota Land Cruiser, загальною вартістю 3,4 млн грн
Максима Павицького підозрюють в легалізації коштів, незаконно отриманих Проданом.
Суд відправив під домашній арешт кума Продана Фото: 112.ua

Солом'янський районний суд Києва взяв під домашній арешт кума колишнього виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана Максима Павицького, повідомляє "Лівий берег".

Павицького підозрюють у легалізації коштів, які незаконно отримав Продан. Сума цих коштів перевищує 89 млн гривень, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За ці гроші Максим Павицький придбав для Продана 2 квартири в новобудові ЖК "Французький квартал", вартістю 6,7 млн грн, і будинок під Києвом. Також за ці самі кошти були куплені 2 будинки в Туреччині, вартістю 78 млн грн. До того ж, завдяки легалізації незаконно отриманих коштів, автопарк Продана поповнився трьома автомобілями - один Mercedes-benz GLE і два Toyota Land Cruiser, загальною вартістю 3,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Максиму Павицькому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Продан виконував обов'язки голови ДФС з 3 березня 2017 року по 5 вересня 2018 року. Він почав керувати відомством після того, як щодо екс-керівника Романа Насірова почали розслідування, що завершилося в результаті відставкою. Звільнили Продана після того, як у прокуратурі заявили про "грубі порушення" з його боку.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, розслідування щодо Продана було розпочато в лютому 2018 року. 16 листопада 2018 року САП повідомила йому про підозру у незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва дозволив зняти електронний браслет з колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні, а також дозволив йому не здавати закордонний паспорт.

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05 03 2019 21:46
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