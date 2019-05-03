Суд відправив під домашній арешт кума Продана

Максима Павицького підозрюють в легалізації коштів, незаконно отриманих Проданом.

Солом'янський районний суд Києва взяв під домашній арешт кума колишнього виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана Максима Павицького, повідомляє "Лівий берег".

Павицького підозрюють у легалізації коштів, які незаконно отримав Продан. Сума цих коштів перевищує 89 млн гривень, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За ці гроші Максим Павицький придбав для Продана 2 квартири в новобудові ЖК "Французький квартал", вартістю 6,7 млн грн, і будинок під Києвом. Також за ці самі кошти були куплені 2 будинки в Туреччині, вартістю 78 млн грн. До того ж, завдяки легалізації незаконно отриманих коштів, автопарк Продана поповнився трьома автомобілями - один Mercedes-benz GLE і два Toyota Land Cruiser, загальною вартістю 3,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Максиму Павицькому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Продан виконував обов'язки голови ДФС з 3 березня 2017 року по 5 вересня 2018 року. Він почав керувати відомством після того, як щодо екс-керівника Романа Насірова почали розслідування, що завершилося в результаті відставкою. Звільнили Продана після того, як у прокуратурі заявили про "грубі порушення" з його боку.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, розслідування щодо Продана було розпочато в лютому 2018 року. 16 листопада 2018 року САП повідомила йому про підозру у незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва дозволив зняти електронний браслет з колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні, а також дозволив йому не здавати закордонний паспорт.