Суд відпустив ексголову Запорізької ОДА Бриля під особисте зобов'язання

"Особисте зобов'язання, але без браслета", - розповіли в суді

Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому голові Запорізької обладміністрації Костянтину Брилю запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання без носіння електронного браслета.

"Особисте зобов'язання, але без браслета", - сказав він, повідомляє LB.ua.

Рішення було ухвалене в п'ятницю.

Раніше НАБУ повідомило про підозру Брилю в декларуванні недостовірних даних. Слідство встановило, що ексчиновник у деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму близько 35 млн гривень і 8 млн гривень відповідно, а декларацію 2015 року взагалі не подав.

Серед незадекларованого в 2016-2017 роках майна - нерухомість, авто, прибутки, корпоративні права.

Повідомлення про підозру було надіслано поштою через неможливість вручення його особисто.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у Запорізькій області вислухав скарги від активістів і чиновників і дав міській владі три місяці на вирішення проблем.