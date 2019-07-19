Суд відпустив ексголову Запорізької ОДА Бриля під особисте зобов'язання
"Особисте зобов'язання, але без браслета", - сказав він, повідомляє LB.ua.
Рішення було ухвалене в п'ятницю.
Раніше НАБУ повідомило про підозру Брилю в декларуванні недостовірних даних. Слідство встановило, що ексчиновник у деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму близько 35 млн гривень і 8 млн гривень відповідно, а декларацію 2015 року взагалі не подав.
Серед незадекларованого в 2016-2017 роках майна - нерухомість, авто, прибутки, корпоративні права.
Повідомлення про підозру було надіслано поштою через неможливість вручення його особисто.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у Запорізькій області вислухав скарги від активістів і чиновників і дав міській владі три місяці на вирішення проблем.
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