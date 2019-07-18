Зеленському побідкалися у Запоріжжі – дав меру три місяці на виправлення
Громадські активісти Запоріжжя поскаржилися президенту на наркотики, нелегальні ломбарди та гральні заклади, повідомляє Офіс президента.
"Торгівлю наркотиками треба припинити зовсім. Про ігрові автомати та ломбарди ми готуємо великий законопроект", – заспокоїв Зеленський.
Президент також дізнався про відсутність кондиціонерів у міському транспорті.
"Терміново це зробіть", – наказав Зеленський, коли почув від мера Запоріжжя Володимира Буряка виправдання, що існує вже програма закупівлі сучасного транспорту.
Зеленському також доповіли про алергічні захворювання від амброзії у жителів Запоріжжя і як у мерії з ними боротимуться.
"15 жовтня ми приїдемо й перевіримо три питання: кондиціонери у тролейбусах, боротьба з наркотиками та питання амброзії", – пообіцяв президент.
Нагадаємо, що Зеленський у Миколаєві дізнався, що голова облради називала його малоросом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"