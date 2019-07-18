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Зеленському побідкалися у Запоріжжі – дав меру три місяці на виправлення

"Торгівлю наркотиками треба припинити зовсім. Про ігрові автомати та ломбарди ми готуємо великий законопроект"
Президент Володимир Зеленський у Запорізькій області вислухав скарги від активістів і чиновників і дав міській владі три місяці на вирішення проблем.
Зеленському побідкалися у Запоріжжі – дав меру три місяці на виправлення Фото:president.gov.ua

Громадські активісти Запоріжжя поскаржилися президенту на наркотики, нелегальні ломбарди та гральні заклади, повідомляє Офіс президента.

"Торгівлю наркотиками треба припинити зовсім. Про ігрові автомати та ломбарди ми готуємо великий законопроект", – заспокоїв Зеленський.

Президент також дізнався про відсутність кондиціонерів у міському транспорті.

"Терміново це зробіть", – наказав Зеленський, коли почув від мера Запоріжжя Володимира Буряка виправдання, що існує вже програма закупівлі сучасного транспорту.

Зеленському також доповіли про алергічні захворювання від амброзії у жителів Запоріжжя і як у мерії з ними боротимуться.

"15 жовтня ми приїдемо й перевіримо три питання: кондиціонери у тролейбусах, боротьба з наркотиками та питання амброзії", – пообіцяв президент.

Нагадаємо, що Зеленський у Миколаєві дізнався, що голова облради називала його малоросом.

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18 07 2019 22:42
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