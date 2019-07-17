Зеленський у Миколаєві дізнався, що голова облради називала його малоросом

"Доведеться вам якось виживати зі мною, з малоросом, ну якось так"

Президент Володимир Зеленський під час відвідин Миколаєва поспілкувався з головою Миколаївської облради Вікторією Москаленко з приводу того, хто з них малорос, а хто українець.

Москаленко супроводжувала Зеленського під час візиту, і одна з журналісток розповіла, що Москаленко раніше називала Зеленського малоросом, повідомляє LB.ua.

Після цього між Зеленським та головою облради відбувся такий діалог:

Зеленський: Я малорос?

Москаленко: Я так не вважаю, просто на той момент я підтримувала Порошенка... У всіх є право на свободу думки.

Зеленський: Доведеться вам якось виживати зі мною, з малоросом, ну якось так.

Москаленко: Я думаю, що ви доведете, що ви не є малоросом і ми будемо з вами разом співпрацювати.

Зеленський: Вибачте, головне, знаєте, що, аби ви довели, що ви не є.

Москаленко: Я з 2013 року була проти Януковича режиму.

Зеленський: Молодець! Януковича вже немає. Зараз ми говоримо про мене, про малороса. Так от, давайте ми з вами домовимося, що це ваше завдання довести, що ви українка, добре?

Москаленко: Я українка.

Зеленський: Мене народ поки що обрав.

Москаленко: Я теж обрана народом, тому давайте сьогодні не...

Зеленський: Ви бачите? Ну що тут зробиш? Як скажете!

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав зі засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка.