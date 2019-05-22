Суд виправдав депутатку з подвійним громадянством

Суд виправдав депутатку Берегівської міськради, яка має угорський та український паспорти і визнала подвійне громадянство

Депутатка найбільшої фракції "КМКС - Партія угорців України" у Берегівській міській раді Кароліна Дорчі потрапила у скандал через те, що пред'явила паспорт громадянки Угорщини на митному кордоні.

Під час судового засідання 11 березня депутатка Кароліна Дорчі визнала, що окрім українського володіє також угорським паспортом, йдеться в MUKACHEVO.net.

Суд виправдав депутатку та наклав штраф у розмірі 3400 грн та судові витрати у розмірі 384 грн 20 коп. Таке рішення виніс суддя О. Фейір, згідно статті 204 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак Дорчі не погодилась з таким рішенням, тому вирішила оскаржити його у апеляційному суді.

За словами адвоката жінка не скоїла жодного правопорушення адже 18 лютого виїхала та повернулася до України через КПП "Астей-Берегшурань" ("Лужанка") з українським паспортом. Однак при перевірці документів система видала індекс "О", що означає проведення додаткового огляду особи та її особистих речей. У приміщенні прикордонної служби Кароліна Дорчі добровільно пред'явила прикордонникам також свій угорський паспорт. Проте після оформлення протоку депутатка все ж в'їхала в Україну з українським паспортом.

Адвокат довів, що його підзахисну було покарано безпідставно, оскільки вона не скоїла незаконного перетину кордону і не перетинала державний кордон з недійсними проїзними документами.

Адже сам факт наявності двох дійсних паспортів, виданих офіційною владою, не є злочином згідно з чинним законодавством України. А наявність подвійного громадянства, у даному випадку угорського, не вважається злочином.

Закарпатський обласний апеляційний суд визнав незаконним рішення Берегівського районного суду проти Кароліни Дорчі і постановив, що оскільки депутата не звинувачують у незаконному перетині кордону, то її слід звільнити від сплати адміністративного штрафу.

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