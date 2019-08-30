Суд виправдав ексберкутівця, якого звинувачували у катуванні євромайданівців
"Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна — ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим", — йдеться у рішенні суду, яке зачитала суддя Оксана Бірса, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що наразі Андрій Хандрикін є працівником харківської поліції.
Окрім Хандрикіна у цій справі фігурують ще двоє ексберкутівців — Владислав Мастега та Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії. Їх оголосили у розшук, а провадження, щодо них виділили в окремі і призупинили
Наразі Андрій Хандрикін є єдиним обвинуваченим у справі. Повідомлялося, що він продовжив служити в Харківському управлінні Нацполіції.
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