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Суд виправдав ексберкутівця, якого звинувачували у катуванні євромайданівців

Обвинуваченого Хандрикіна на судовому засіданні не було
Дніпровський районний суд Києва 30 серпня виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.
Суд виправдав ексберкутівця, якого звинувачували у катуванні євромайданівців Фото: Громадське

"Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна — ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим", — йдеться у рішенні суду, яке зачитала суддя Оксана Бірса, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що наразі Андрій Хандрикін є працівником харківської поліції.

Окрім Хандрикіна у цій справі фігурують ще двоє ексберкутівців — Владислав Мастега та Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії. Їх оголосили у розшук, а провадження, щодо них виділили в окремі і призупинили

Наразі Андрій Хандрикін є єдиним обвинуваченим у справі. Повідомлялося, що він продовжив служити в Харківському управлінні Нацполіції.

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