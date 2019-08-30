Суд виправдав ексберкутівця, якого звинувачували у катуванні євромайданівців

Обвинуваченого Хандрикіна на судовому засіданні не було

Дніпровський районний суд Києва 30 серпня виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.

"Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна — ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим", — йдеться у рішенні суду, яке зачитала суддя Оксана Бірса, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що наразі Андрій Хандрикін є працівником харківської поліції.

Окрім Хандрикіна у цій справі фігурують ще двоє ексберкутівців — Владислав Мастега та Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії. Їх оголосили у розшук, а провадження, щодо них виділили в окремі і призупинили

Наразі Андрій Хандрикін є єдиним обвинуваченим у справі. Повідомлялося, що він продовжив служити в Харківському управлінні Нацполіції.