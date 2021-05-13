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Суд визнав за Україною право власності на аварійний танкер Delfi

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, суд повністю задовольнив позовні вимоги і визнав за Державою Україна право власності на танкер-бункерувальник "Delfi
Господарський суд Одеської області задовольнив позов Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник "Delfi", наслідки аварії якого біля узбережжя Одеси компанія не зуміла своєчасно ліквідувати.
Суд визнав за Україною право власності на аварійний танкер Delfi Фото: з вільних джерел
"Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, суд повністю задовольнив позовні вимоги і визнав за Державою Україна право власності на танкер-бункерувальник "Delfi", - повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.
 
Зазначається, що повний текст судового рішення буде оприлюднено 24 травня 2021 року.
 
Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого відбулось підготовче засідання Господарського суду Одеської області за позовом Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC.
 
За словами представника уряду України, компанія-власник танкера "Delfi" не прибрала у встановлений 9-місячний термін з міського пляжу Одеси судно, що зазнало аварії 22 листопада 2019 року. Згідно з морським правом, власник судна має самостійно усунути наслідки аварії. Через невиконання судновласником, згідно з вимогами морського права, своїх зобов'язань, у липні 2020 року операція з підняття судна перейшла під управління ДП "Адміністрація морських портів України" і була успішно виконана.
 
Адвокат компанії-судновласника Mister Drake PC Олег Ситник озвучив позицію, що підстав для спору не вбачає, вимагав відводу судді, але його клопотання було визнано необґрунтованим.
 
Як відомо, у листопаді 2019 року танкер-бункерувальник "Delfi" сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів.
 
 
 
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13 05 2021 12:17
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