Суд визнав за Україною право власності на аварійний танкер Delfi

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, суд повністю задовольнив позовні вимоги і визнав за Державою Україна право власності на танкер-бункерувальник "Delfi

Господарський суд Одеської області задовольнив позов Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник "Delfi", наслідки аварії якого біля узбережжя Одеси компанія не зуміла своєчасно ліквідувати.

"Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, суд повністю задовольнив позовні вимоги і визнав за Державою Україна право власності на танкер-бункерувальник "Delfi", - повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.

Зазначається, що повний текст судового рішення буде оприлюднено 24 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого відбулось підготовче засідання Господарського суду Одеської області за позовом Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC.

За словами представника уряду України, компанія-власник танкера "Delfi" не прибрала у встановлений 9-місячний термін з міського пляжу Одеси судно, що зазнало аварії 22 листопада 2019 року. Згідно з морським правом, власник судна має самостійно усунути наслідки аварії. Через невиконання судновласником, згідно з вимогами морського права, своїх зобов'язань, у липні 2020 року операція з підняття судна перейшла під управління ДП "Адміністрація морських портів України" і була успішно виконана.

Адвокат компанії-судновласника Mister Drake PC Олег Ситник озвучив позицію, що підстав для спору не вбачає, вимагав відводу судді, але його клопотання було визнано необґрунтованим.

Як відомо, у листопаді 2019 року танкер-бункерувальник "Delfi" сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів.