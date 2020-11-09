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Танкер Delfi відбуксирували до порту Чорноморська

За планом, танкер піднімуть на берег для подальшої роботи
Водночас голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook уточнив, що процес транспортування судна до порту Чорноморська зайняв понад вісім годин.
Танкер Delfi відбуксирували до порту Чорноморська Фото: Громадське

Танкер Delfi, який раніше затонув біля одеського пляжу "Дельфін", відбуксирували до порту Чорноморська (Одеська обл.), де буде вирішуватися його подальша доля, зазначає "Економічна правда".

"Управлінню інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради доручено обстежити берегозахисну споруду в районі аварії, вжити заходів щодо розрахунку завданих місту збитків", - йдеться в повідомленні.

Водночас голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook уточнив, що процес транспортування судна до порту Чорноморська зайняв понад вісім годин.

"За планом, танкер піднімуть на берег для подальшої роботи. Це дуже кропіткий процес, який триватиме ще деякий час", - додав він.

Нагадаємо, що судновласник Delfi хотів через суд заборонити його евакуацію

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11 09 2020 11:39
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