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Судновласник Delfi хотів через суд заборонити його евакуацію - Криклій

Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання про забезпечувальні заходи, і ми продовжуємо роботи з евакуації
"Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Delfi подав у Господарський суд м.Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії по відношенню до судна. Дійсно, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає".
Судновласник Delfi хотів через суд заборонити його евакуацію - Криклій Фото: затонулий танкер (facebook.com/AndriyMalovany)

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що судновласник танкера Delfi намагався через суд перешкодити евакуації судна.

Джерело: Криклій у Facebook, пише "Українська правда".

Дослівно: "Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Delfi подав у Господарський суд м.Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії по відношенню до судна. Дійсно, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає".

Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання про забезпечувальні заходи, і ми продовжуємо роботи з евакуації. Але сильно злить відчуття того, що ті хто створили та не вирішили проблеми й надалі продовжують їх додавати і заважати.

Гадаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi – Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями".

Що передувало: 10 серпня біля затонулого на одеському пляжі бункерувальника "Delfi" почались підготовчі роботи - плавучий підйомний кран "Атлас-4" розбирав кам’яну гряду біля корпусу судна.

23 липня АМПУ оголосила тендер майже на 25 мільйонів гривень за евакуацію судна з пляжу за пришвидшеною процедурою, оскільки комісія ДСНС визнала аварію судна надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Раніше компанії Smart Marine Concept, яку винайняв судновласник, заборонили продовжувати роботи з евакуації судна. Вони працювали над цим з травня, просили часу до 8 серпня, але після 20 липня капітан одеського порту не став продовжувати їм дозвіл на роботи.

У Smart Marine Concept рвалися та розпліталися канати, якими вони намагались підняти судно.

Нагадаємо, що за підйом танкера в Одесі заплатить приватна компанія

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15 08 2020 14:40
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