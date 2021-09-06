Суд ЄС скасував старі санкції проти Януковича

Рішення на нинішні обмеження не впливає, але зробили таке вперше

Суд загальної юрисдикції Євросоюзу анулював рішення Ради ЄС від 2019 року щодо продовження на рік санкцій проти президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра.

Йдеться про замороження активів Януковичів. Водночас рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність, тому фактично воно нічого не змінює, але є прецендентом, повідомляє "Громадське".

"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист та право на ефективний судовий захист були дотримані у кримінальному проваджені, яке розслідує українська влада, і що лежить в основі цього продовження цих санкцій", - пояснюють причини свого рішення у суді.

Зазначають, що у березні 2019 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи на підставі тих самих актів, що і роком раніше. Водночас там мали ще раз переконатися, що право на захист підозрюваних в Україні не порушували, кажуть у суді.

Так, Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їх справи в розумні терміни були дотримані.

"За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи дотримали права на захист і права на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи", - кажуть у суді.

Залишились без санкцій

Зазначимо, що раніше у ЄС вже знімали санкції з оточення президента-втікача Віктора Януковича, але щодо нього це сталося вперше.

Наприклад, у березні Рада Євросоюзу зняла санкції з міністрів часів Януковича: колишнього віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

У березні 2020 року з санкційного списку також виключили експрем'єра часів Януковича Миколу Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Під санкціями наразі залишаються: Віктор Янукович, його син Олександр, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, бізнесмен Сергій Курченко та ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко.

ЄС розглядає і продовжує дію санкцій щодо них щороку, починаючи з 2014-го.

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