Суд ЄС скасував старі санкції проти Януковича
Йдеться про замороження активів Януковичів. Водночас рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність, тому фактично воно нічого не змінює, але є прецендентом, повідомляє "Громадське".
"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист та право на ефективний судовий захист були дотримані у кримінальному проваджені, яке розслідує українська влада, і що лежить в основі цього продовження цих санкцій", - пояснюють причини свого рішення у суді.
Зазначають, що у березні 2019 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи на підставі тих самих актів, що і роком раніше. Водночас там мали ще раз переконатися, що право на захист підозрюваних в Україні не порушували, кажуть у суді.
Так, Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їх справи в розумні терміни були дотримані.
"За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи дотримали права на захист і права на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи", - кажуть у суді.
Залишились без санкцій
Зазначимо, що раніше у ЄС вже знімали санкції з оточення президента-втікача Віктора Януковича, але щодо нього це сталося вперше.
Наприклад, у березні Рада Євросоюзу зняла санкції з міністрів часів Януковича: колишнього віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.
У березні 2020 року з санкційного списку також виключили експрем'єра часів Януковича Миколу Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.
Під санкціями наразі залишаються: Віктор Янукович, його син Олександр, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, бізнесмен Сергій Курченко та ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко.
ЄС розглядає і продовжує дію санкцій щодо них щороку, починаючи з 2014-го.
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