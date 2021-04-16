НОВИНИФонд гарантування вкладів ліквідував ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичну особу, відтак банк вважається ліквідованим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фонд гарантування ліквідував банк сина Януковича
Вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено
Фото: segodnya.ua
"До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", – йдеться у повідомленні пресслужби ФГВФО, передає "Економічна правда".
Також у відомстві додали, що вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" у зв'язку із завершенням його ліквідації.
Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Всеукраїнського банку розвитку" Національний банк ухвалив 21 грудня 2014 року.
З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація у зв'язку з визнанням його неплатоспроможним після застосування санкцій ЄС щодо акціонера банку Олександра Януковича.
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16 04 2021 15:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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