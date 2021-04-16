Фонд гарантування ліквідував банк сина Януковича

Вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено

Фонд гарантування вкладів ліквідував ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичну особу, відтак банк вважається ліквідованим.

"До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", – йдеться у повідомленні пресслужби ФГВФО, передає "Економічна правда".

Також у відомстві додали, що вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" у зв'язку із завершенням його ліквідації.

Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Всеукраїнського банку розвитку" Національний банк ухвалив 21 грудня 2014 року.

З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація у зв'язку з визнанням його неплатоспроможним після застосування санкцій ЄС щодо акціонера банку Олександра Януковича.