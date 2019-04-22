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Суд заборонив призначати членів ВРП по президентській квоті

Суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом
Окружний адміністративний суд Києва заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя по президентській квоті.
Суд заборонив призначати членів ВРП по президентській квоті Фото: yvu.com.ua

"Судом було заборонено конкурсній комісії з добору кандидатів для здійснення президентом призначення членів Вищої ради правосуддя приймати рішення про визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення главою держави даного призначення", - зазначили у відомстві, повідомляє "Українська правда".

Окрім цього, суд заборонив голові комісії Володимиру Буткевичу, чи іншій особі, яка виконує його обов’язки, подавати на розгляд президента список кандидатів для відповідного призначення.

Водночас, суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом.

"Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами", - додали в суді.

Позивач вимагає визнати протиправним і скасувати рішення комісії з добору кандидатів до ВРП по квоті президента, стосовно яких проводиться спецперевірка.

Також позивач просить визнати протиправною бездіяльність комісії, яка не розмістила на веб-сайті президента рішення про визначення за результатами співбесід переліку осіб, які претендували на посаду в ВРП.

Серед позивних вимог також - провести відповідний конкурс повторно.  

Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.

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22 04 2019 14:32
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