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Суд закрив історію про втручання Лещенка у вибори США, - ВІДЕО

"Я більше не "ворог Трампа"
Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва у справі про імовірне втручання нардепа Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника у вибори у США.
Суд закрив історію про втручання Лещенка у вибори США, - ВІДЕО Сергій Лещенко. Фото: Аліна Смутко

"Я більше не "ворог Трампа". Щойно Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва та ухвалив нове рішення, яким відмовив депутату Розенблату у задоволенні позову проти мене та НАБУ в частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії Партії регіонів", - написав Лещенко у Facebook, повідомляє УП.

"Чекаю, коли генпрокурор Юрій Луценко подзвонить Руді Джуліані та повідомить нові обставини у справі, яку він так старанно клепав для збереження себе на посаді", - підсумував нардеп.

Лещенко відзначив, що своїм позовом нардеп Борислав Розенблат і Луценко намагалися встановити рішенням суду факт втручання Лещенка у вибори США.

Нагадаємо, що Лещенко йде на вибори в Раду по київському округу.

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16 07 2019 12:15
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