Суд залишив під вартою чотирьох екс-"беркутівців", підозрюваних у розстрілах на Майдані Сторона обвинувачення наголосила, що існує ризик втечі, якщо пом’якшити обвинуваченим запобіжний захід

Київський апеляційний суд залишив під вартою чотирьох колишніх "беркутівців", яких підозрюють у розстрілах на Майдані. Йдеться про Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського.

Фото: yvu.com.ua

Сторона обвинувачення наголосила, що існує ризик втечі, якщо пом’якшити обвинуваченим запобіжний захід. Закревська, яка представляє сторону потерпілих, погодилася з цим, повідомляє "Громадське". У підсумку суд відхилив апеляційні скарги всіх чотирьох екс-"беркутівців" і залишив їх під вартою. Нагадаємо, що суд щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 перейшов до допиту свідків захисту. Зокрема, адвокати 5 ексберкутівців заявили про виклик до суду кількох десятків свідків.

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