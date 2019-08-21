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Суд залишив під вартою чотирьох екс-"беркутівців", підозрюваних у розстрілах на Майдані

Сторона обвинувачення наголосила, що існує ризик втечі, якщо пом’якшити обвинуваченим запобіжний захід
Київський апеляційний суд залишив під вартою чотирьох колишніх "беркутівців", яких підозрюють у розстрілах на Майдані. Йдеться про Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського.
Суд залишив під вартою чотирьох екс-"беркутівців", підозрюваних у розстрілах на Майдані Фото: yvu.com.ua

Сторона обвинувачення наголосила, що існує ризик втечі, якщо пом’якшити обвинуваченим запобіжний захід. Закревська, яка представляє сторону потерпілих, погодилася з цим, повідомляє "Громадське".

У підсумку суд відхилив апеляційні скарги всіх чотирьох екс-"беркутівців" і залишив їх під вартою.

Нагадаємо, що суд щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 перейшов до допиту свідків захисту. Зокрема, адвокати 5 ексберкутівців заявили про виклик до суду кількох десятків свідків.

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