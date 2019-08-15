Суд заочно заарештував ексголову МВС Захарченка
Зазначають, що таке рішення суд ухвалив 15 серпня за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури, повідомляє LB.ua.
Захарченкові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. На рішення можна подати апеляційну скаргу.
Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох будинків, квартири та двох машиномісць, накладений у рамках розслідування справи про відмивання коштів екс-главою МВС Віталієм Захарченком.
10 земельних ділянок розташовані у Київській області, ще 10 - у Донецькій. Квартира, яка належала компанії, зареєстрована у Києві.
Арешт на майно був накладений в рамках кримінального провадження від 13 листопада 2014 року за фактами злочинної діяльності екс-глави МВС та осіб з його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.
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