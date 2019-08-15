Суд заочно заарештував ексголову МВС Захарченка

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Зазначають, що таке рішення суд ухвалив 15 серпня за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури, повідомляє LB.ua.

Захарченкові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. На рішення можна подати апеляційну скаргу.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох будинків, квартири та двох машиномісць, накладений у рамках розслідування справи про відмивання коштів екс-главою МВС Віталієм Захарченком.

10 земельних ділянок розташовані у Київській області, ще 10 - у Донецькій. Квартира, яка належала компанії, зареєстрована у Києві.

Арешт на майно був накладений в рамках кримінального провадження від 13 листопада 2014 року за фактами злочинної діяльності екс-глави МВС та осіб з його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.