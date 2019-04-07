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Суд засудив 15-літнього до десяти років в'язниці за вбивство школярки

Хлопець не визнав своєї провини, але слідчі зібрали всі необхідні докази
У Дніпропетровській області суд засудив до 10 років позбавлення волі 15-літнього, звинуваченого в убивстві неповнолітньої дівчини.
Суд засудив 15-літнього до десяти років в Фото: yvu.com.ua

Убивство сталося в червні 2018 року в смт Іларіонове. Обвинувачений разом з 13-річною дівчиною розпивали алкогольні напої, а потім пішли до ставка на околиці селища. Там між ними виникла сварка, протягом якої хлопець побив дівчину, а потім задушив її. Після цього він кинув її біля води, а з місця злочину забрав мобільний телефон загиблої, повідомляє прес-служба прокуратури.

Протягом розслідування підсудний своєї провини не визнав, проте слідчі відновили обставини трагічного вечора майже похвилинно, допитавши кілька десятків жителів селища, друзів і знайомих і загиблої дівчини, і підозрюваного.

"Вироком Дніпропетровського районного суду 15-річного юнака визнаний винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.115 і ч.1 ст.185 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, крадіжка)", - сказано в повідомленні.

Підлітка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-річного хлопчика Захара Черевка.

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04 07 2019 16:19
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