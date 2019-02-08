Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання спікера ВР Андрія Парубія здійсненню виборчого права.

До суду надійшла скарга громадянина на бездіяльність слідчого Державного бюро розслідувань. Заявник зазначив, що 5 липня він подав заяву в ДБР про вчинення головою Верховної Ради кримінального злочину за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу, повідомляє LB.ua.

Однак ДБР не зареєструвало кримінального провадження. 22 липня суд розглянув скаргу і зобов'язав ДБР відкрити справу за цим фактом.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський двічі просив Парубія скликати депутатів.