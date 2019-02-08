ПОЛІТИКА НОВИНИШевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання спікера ВР Андрія Парубія здійсненню виборчого права.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія
Справа стосується можливого перешкоджання спікера ВР Андрія Парубія здійсненню виборчого права
Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда
До суду надійшла скарга громадянина на бездіяльність слідчого Державного бюро розслідувань. Заявник зазначив, що 5 липня він подав заяву в ДБР про вчинення головою Верховної Ради кримінального злочину за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу, повідомляє LB.ua.
Однак ДБР не зареєструвало кримінального провадження. 22 липня суд розглянув скаргу і зобов'язав ДБР відкрити справу за цим фактом.
Нагадаємо, що напередодні Зеленський двічі просив Парубія скликати депутатів.
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