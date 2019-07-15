Суд зобов'язав Україну виплатити нафтогазовій компанії Коломойського $12,5 млн

6 лютого 2017 року арбітражний суд виніс рішення у цій справі, яким відхилив більшість вимог JKX Oil & Gas

Київський апеляційний суд зобов'язав Міністерство юстиції виконати Арбітражне рішення Постійного третейського суду Лондона і відшкодувати британській компанії JKX Oil&Gas понад 12,5 мільйона доларів.

В жовтні 2017 року Високий суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію України на рішення Лондонського арбітражу, яким той зобов'язав країну виплатити близько 12 мільйонів доларів нафтогазовій компанії JKX Oil & Gas Plc, повіждомляє "Економічна правда".

6 лютого 2017 року арбітражний суд виніс рішення у цій справі, яким відхилив більшість вимог JKX Oil & Gas.

Суд зобов'язав Україну виплатити тільки 11,7 млн доларів, тобто задовольнив менш як 5% позовних вимог компанії (з більш ніж 250 млн доларів).

Спочатку Мін'юст розцінив такий вердикт однозначним успіхом для України, особливо з урахуванням того, що арбітраж підтвердив правомірність підвищення ставок ренти на видобуток нафти і газу Україною.

Підставами для подання JKX Oil & Gas і афілійованими з нею компаніями позову проти України були: збільшення Верховною Радою ставки плати за користування надрами під час видобутку нафти і газу, заборону Кабміном на закупівлю газу певними компаніями у всіх постачальників, крім "Нафтогазу", введення правлінням НБУ адміністративних заходів на валютному ринку.

В Україні група JKX володіє Полтавською газонафтовою компанією.

Найбільшими акціонерами JKX є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,47% акцій, Keyhall Holding - 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,95%, Interneft Ltd - 6,6%.

Російська Proxima Capital Group раніше володіла 19,97% акцій компанії, але її частка зменшилася до 9,97%.

У липні 2018 року компанія Cascade Investment Fund, бенефіціаром якої виступає народний депутат Віталій Хомутиннік, купила 19,92% JKX Oil&Gas.

Нагадаємо, що суд відкрив провадження щодо стягнення з Коломойського 4,86 млрд грн на користь НБУ.