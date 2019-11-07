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Суд відкрив провадження щодо стягнення з Коломойського 4,86 млрд грн на користь НБУ

"Національний банк очікує за результатами проведення підготовчих засідань призначення судом розгляду справ по суті вже в серпні 2019 року та продовжить вживати правових заходів, необхідних для стягнення заборгованості за кредитами рефінансуванням"
Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження та розпочав розгляд справи про стягнення з колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського 4,86 мільярда гривень за договорами поруки.
Суд відкрив провадження щодо стягнення з Коломойського 4,86 млрд грн на користь НБУ Фото:epravda.com.ua

Зокрема, мова йде про 4 договори поруки, яку надав Коломойський за кредитами рефінансування, які Національний банк надав "ПриватБанку" напередодні націоналізації, повідомляє прес-служба Національного банку України.

За стягненням цих коштів з Коломойського Нацбанк вже звертався до цього суду, однак тоді у відкритті провадження відмовляли через те, що постійним місцем проживання Коломойського була Женева. Після цього Нацбанк звернувся про стягнення цих коштів до суду у Женеві. Паралельно Нацбанк оскаржував відмову у відкритті провадження в українських судах.

Підготовче засідання в українському суді щодо стягнення коштів з Коломойського призначили на 11 липня 2019 року.

"Національний банк очікує за результатами проведення підготовчих засідань призначення судом розгляду справ по суті вже в серпні 2019 року та продовжить вживати правових заходів, необхідних для стягнення заборгованості за кредитами рефінансуванням", – зазначив начальник Управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що "Ерлан" пов'язують з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим у справі про поручительство компанії за кредитами рефінансування Національного банку.

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11 07 2019 12:19
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