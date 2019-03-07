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Верховний суд вперше ухвалив рішення на користь "ПриватБанку"

"ПриватБанк" переміг у судовому спорі з компанією "Ерлан"
"Ерлан" пов'язують з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим у справі про поручительство компанії за кредитами рефінансування Національного банку.
Верховний суд вперше ухвалив рішення на користь "ПриватБанку" Фото: delo.ua

Там зазначають, що дане рішення є першим рішенням Великої палати Верховного суду на користь ПриватБанку, водночас раніше банк вже перемагав в інших структурних одиницях цього суду, повідомляє прес-служба "ПриватБанку", йдеться в "Громадське".

"Це чергове з позитивних рішень Верховного Суду, але перше, постановлене Великою Палатою, яке дозволить банку сформувати ефективну для себе судову практику в цій категорії справ", — повідомляють у банку.

Суть позову полягала у тому, що перед націоналізацією компанія "Ерлан" стала поручителем "ПриватБанку" за кредитом рефінансування, виданим НБУ. Цей кредит надалі колишні власники вивели за кордон, що, зрештою, призвело до націоналізації банку.

Після цього, "Ерлан" через суд вимагала, щоб банк погасив кредит перед НБУ, адже інакше компанії як поручителю, доведеться відповідати за непогашення кредиту власним майном. Банк цей та подібні кредити не погашає, адже вважає, що їх незаконно вивели з банку колишні власники і саме вони повинні його повертати.

Нагадаємо, судові процеси олігарха Ігоря Коломойського проти України в боротьбі за "ПриватБанк", обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році.

Напередодні Національний банк подав до Вищої ради правосуддя скарги на суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберду, Віталія Амельохіна (всі - Окружний адмінсуд Києва) і В'ячеслава Підпалого (Печерський суд), які в квітні ухвалили рішення на користь Ігоря Коломойського у справі "ПриватБанку".

23 травня стало відомо, що "ПриватБанк" подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США

Ігор Коломойський повернувся до України. Він заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

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03 07 2019 14:59
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