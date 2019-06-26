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Україна витратила 600 млн грн на суди з Коломойським, - ЗМІ

При цьому наголошується, що інша сторона судових процесів несе приблизно такі ж витрати на суди
Судові процеси олігарха Ігоря Коломойського проти України в боротьбі за "ПриватБанк", обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році.
Україна витратила 600 млн грн на суди з Коломойським, - ЗМІ Фото:epravda.com.ua

Заступниця голови "ПриватБанку" Галина Пахачук розповіла, що на даний момент по "ПриватБанку" в цілому проходить 600 ключових судових процесів. 

"Є менш знакові - їх 4800, а в цілому, якщо враховувати наших роздрібних клієнтів - 238 тисяч судових процесів, тобто це фактично 60% судових позовів всієї банківської системи за різними спорах", - наголосила вона.

Судові процеси по ПриватБанку здійснюються в п'яти країнах: в Україні, Британії, Швейцарії, Кіпрі та в США. В Україні було винесено 9 рішень суду. Шість з них - були на користь Коломойського, повідомляє "НВ Бізнес".

Нагадаємо, що Національний банк подав до Вищої ради правосуддя скарги на суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберду, Віталія Амельохіна (всі - Окружний адмінсуд Києва) і В'ячеслава Підпалого (Печерський суд), які в квітні ухвалили рішення на користь Ігоря Коломойського у справі "ПриватБанку".

23 травня стало відомо, що "ПриватБанк" подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США

Ігор Коломойський повернувся до України. Він заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

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26 06 2019 13:49
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