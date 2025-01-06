Зеленський спростував чутки про зовнішній вплив на його рішення

Заява Зеленського підкреслює його прагнення демонструвати незалежність.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що жодні олігархи чи політики не мають впливу на його рішення, і єдиною людиною, яка може його контролювати, є його син.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману, відповідаючи на питання про чутки у США щодо його залежності від представників великого капіталу, американських посадовців чи керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Зі мною загалом складно. Я амбітний і не можу нікому підкорятися. Я можу жити за правилами та законами. І вважаю, що це єдине, що може контролювати будь-яку людину ‒ це правила і закони суспільства чи країни, в якій ти перебуваєш", ‒ підкреслив Зеленський, перед цим розсміявшись на питання ведучого.

Також він згадав про свою розмову під час попереднього президентства Дональда Трампа в Сполучених Штатах, у якій наголосив, що не піддається зовнішньому впливу.

"Хто на мене може впливати? Тільки мій хлопчик, мій син. Це факт. Коли він дзвонить і щось просить, я піднімаю руки вгору. І тут я нічого не можу зробити. Також батьки ‒ вони для мене авторитет", ‒ додав глава держави.

Зеленський зазначив, що в Україні "ведеться реальна боротьба з олігархами", і вона вже дала результати.

"Олігархи зазвичай контролюють фінансові потоки, людей і впливають на політику. Але в Україні вони або втекли, або сидять у тюрмі. У нас є конкретні приклади з реальними вироками. Це не просто домашній арешт чи замороження активів, а конкретні люди, які знаходяться за ґратами", ‒ наголосив президент.

Очільник держави додав, що інші люди в його команді підпорядковуються йому і виконують конкретні завдання.

"А інші люди по вертикалі виконують завдання, такі як мої менеджери. Андрій Єрмак ‒ один із таких менеджерів. І я задоволений, що в мене є такі люди", ‒ підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 10 грудня 2024 року Politico оприлюднило список найвпливовіших людей Європи Class of 2025. Серед них — глава Офісу президента України Андрій Єрмак, єдиний український представник у цьому списку.