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ПОЛІТИКА

Зеленський спростував чутки про зовнішній вплив на його рішення

06 січня 2025, 11:33
Зеленський спростував чутки про зовнішній вплив на його рішення
Фото: РБК-Україна
Заява Зеленського підкреслює його прагнення демонструвати незалежність.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що жодні олігархи чи політики не мають впливу на його рішення, і єдиною людиною, яка може його контролювати, є його син.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману, відповідаючи на питання про чутки у США щодо його залежності від представників великого капіталу, американських посадовців чи керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Зі мною загалом складно. Я амбітний і не можу нікому підкорятися. Я можу жити за правилами та законами. І вважаю, що це єдине, що може контролювати будь-яку людину ‒ це правила і закони суспільства чи країни, в якій ти перебуваєш", ‒ підкреслив Зеленський, перед цим розсміявшись на питання ведучого.

Також він згадав про свою розмову під час попереднього президентства Дональда Трампа в Сполучених Штатах, у якій наголосив, що не піддається зовнішньому впливу.

"Хто на мене може впливати? Тільки мій хлопчик, мій син. Це факт. Коли він дзвонить і щось просить, я піднімаю руки вгору. І тут я нічого не можу зробити. Також батьки ‒ вони для мене авторитет", ‒ додав глава держави.

Зеленський зазначив, що в Україні "ведеться реальна боротьба з олігархами", і вона вже дала результати.

"Олігархи зазвичай контролюють фінансові потоки, людей і впливають на політику. Але в Україні вони або втекли, або сидять у тюрмі. У нас є конкретні приклади з реальними вироками. Це не просто домашній арешт чи замороження активів, а конкретні люди, які знаходяться за ґратами", ‒ наголосив президент.

Очільник держави додав, що інші люди в його команді підпорядковуються йому і виконують конкретні завдання.

"А інші люди по вертикалі виконують завдання, такі як мої менеджери. Андрій Єрмак ‒ один із таких менеджерів. І я задоволений, що в мене є такі люди", ‒ підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 10 грудня 2024 року Politico оприлюднило список найвпливовіших людей Європи Class of 2025. Серед них — глава Офісу президента України Андрій Єрмак, єдиний український представник у цьому списку.

олігархиЄрмакВолодимир Зеленський

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